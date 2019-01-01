Установлена постоянная система скидок:

С 3 заказа 3%, С 8 заказа 5%, С15 заказа 7%, С 25 заказа 10%.

Ассортимент интернет-магазина Luckyfood — это мясо для собак от лучших производителей Москвы и Московской области.

Виртуальные прилавки «Лакифуд» наполнены только отборным кормом для собак! Здесь представлены разные виды мяса для ваших питомцев — говядина, баранина, индейка (филе, окорока, котлеты, фарш и т. д.), а также субпродукты. Все это в удобной компактной упаковке, корма фасуются в лотки весом 0,7кг, пакеты 1-1.5кг. Коробки весом 8.4кг, 10кг. Вы можете не волноваться за целостность упаковки и сохранность продукции при перевозке.

Для вашего удобства мы приняли решение сделать воскресение рабочим днем.

У нас появились наиболее популярные виды корм для собак и кошек.

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Мясо для собак — основа рациона здоровых питомцев

Мясо для собак остается важнейшим компонентом ежедневного меню собак. Сбалансированный насыщенный белками рацион — один из основных факторов роста, развития, здоровья и, конечно, жизнерадостности вашего питомца!

Еда для собак от «Лакифуд», в составе которых различные минеральные вещества, жирные аминокислоты, необходимые микроэлементы, поддерживают собак в отличной форме, способствует правильной работе всех систем их организма, заряжают жизненной энергией и силой.

Собаководы-профессионалы очень трепетно относятся к здоровью, внешнему виду и настроению своих питомцев. Мы смогли заслужить доверие даже таких, очень избирательных и прекрасно информированных клиентов, они оценили качество нашей продукции и теперь приобретают мясо для своих собак только у нас. Предлагаем и вам оценить все преимущества сервиса Luckyfood.

Корм для собак высокого качества

Приобретая корм для собак у нас, вы можете быть уверены в том, что ваша собака питается высококачественными продуктами. Наша еда для собак в Московской области является мясом, в котором нет консервантов, антибиотиков, соевых и генетически модифицированных продуктов. Мы тщательно отбираем поставщиков и регулярно проверяем соответствие реализуемых кормов самым высоким стандартам качества. Эти корма производятся с учетом потребностей собак из отборного сырья и под тщательным контролем на всех этапах производства.

Легкость оформления заказа

Интернет магазин для животных — это отличное место для совершения быстрых закупок необходимых продуктов в любых объемах. Для того, чтобы закупить корм для собак, достаточно просто выбрать в каталоге luckyfood.ru нужную категорию товара, добавить его в свою личную корзину, указать количество и оформить заказ.

Доставка кормов

Интернет магазин для животных Luckyfood предлагает мясо для собак с доставкой по Москве и Подмосковью. Примите во внимание, клиенты «Лакифуд» получают скидки на доставку при заказе больше 5-ти коробок корма. Кроме того, действуют специальные цены для собачьих питомников, клубов, также скидки в нашем интернет-магазине получают зоогостиницы и зообазы!

Дополнительный сервис для владельцев собак

«Лакифуд» — это не просто магазин кормов для собак, это комплексный сервис, который создан для повышения комфортности содержания домашних животных. В частности, мы предоставляем услуги зоотакси и осуществляем перевозку животных в специально оборудованном защитными сетками и системой климат-контроля автомобиле. Водители нашего зоотакси прошли кинологическую подготовку. Таким образом поездка к ветеринару, выставку, дачу и т. д. станет для вашего питомца не стрессом, а приятным приключением.

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